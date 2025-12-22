В курском губернаторском резерве зарегистрировались более 450 человек

Победителями станут 20 участников, которых рекомендуют для включения в резерв управленческих кадров региона

КУРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Заявки на регистрацию в курском кадровом проекте "Губернаторский резерв 2026" подали 459 человек из Москвы, Белгородской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Рязанской и Тамбовских областей. Об этом сообщил руководитель администрации Курской области Александр Крылов.

11 ноября губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что проект "Губернаторский резерв 2026" был запущен в регионе. Его цель - найти управленцев, готовых работать в команде областного правительства. В проекте могут участвовать граждане РФ в возрасте от 24 до 55 лет с высшим образованием и опытом управленческой деятельности не менее двух лет. Также для участия необходимо отсутствие судимости, факта осуждения к наказанию, вступившего в законную силу приговора суда о лишении лица права занимать определенные должности, факта нахождения под следствием в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу.

"По состоянию на сегодняшний день зарегистрировались и создали личные кабинеты на портале 459 человек. Заявки также поступили от жителей Москвы, Белгородской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Рязанской и Тамбовских областей. Среди зарегистрировавшихся есть 13 кандидатов наук, два доктора наук, что говорит об интересе к проекту со стороны нашего научного сообщества", - сказал Крылов на заседании облправительства.

Отмечается, что победителями проекта станут 20 участников, которые получат дипломы об окончании курса и будут рекомендованы для включения в резерв управленческих кадров Курской области.