Замглавы Минобрнауки Пышного выбрали ректором НГУ

Кандидатуру одобрил наблюдательный совет университета

НОВОСИБИРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Наблюдательный совет Новосибирского госуниверситета (НГУ) под председательством министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова одобрил кандидату замминистра Дмитрия Пышного в качестве ректора НГУ. Об этом сообщил Фальков журналистам.

"Было две кандидатуры. Наблюдательный совет принял это предложение единогласно и рекомендовал Дмитрию Владимировичу занять эту должность, а нам, как учредителю, - заключить соответствующий трудовой договор", - сказал он.

Министр уточнил, что директор Специализированного учебно-научного центра НГУ Людмила Некрасова займет должность проректора в новой команде руководства НГУ.

Пышный - выпускник Новосибирского госуниверситета,руководивший Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН с 2017 по 2022 год. Его основные научные интересы были связаны с областью биоорганической химии и исследованием нуклеиновых кислот. Пышный был назначен заместителем министра науки и высшего образования РФ 23 ноября 2022 года. Его кандидатуру на правах учредителя вуза в ходе наблюдательного совета выдвинул глава Минобрнауки Фальков, а председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон выдвинул кандидатуру замдиректора Института теплофизики СО РАН Олега Шарыпова, также выпускника Новосибирского госуниверситета.

Новосибирский государственный университет - один из ведущих научно исследовательских вузов России. Он тесно связан с институтами Сибирского отделения РАН. Около 80 % преподавателей - это ученые СО РАН, а студенты с ранних курсов занимаются исследованиями в более чем 100 лабораториях и свыше 30 научных институтах. НГУ входит в ряд ведущих российских и международных рейтингов по естественно-научным специальностям.