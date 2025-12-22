Иск Курской области по самострою в парке начнут рассматривать 13 января

Губернатор Александр Хинштейн рассчитывает на поддержку суда

КУРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Верховный суд РФ назначил на 13 января 2026 года первое заседание по иску Курской области о возвращении в собственность региона участка в Первомайском парке. Об этом на заседании облправительства сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Ранее глава региона рассказал предысторию дела: в 2009 году мэрия заключила с ИП договор аренды парка, арендатор должен был провести реконструкцию танцплощадки, однако незаконно построил административное здание. В 2021 году арбитражный суд легализовал постройку. Ввести в эксплуатацию здание владелец не смог, так как парк получил статус особо охраняемой природной территории. Верховный суд РФ удовлетворил ходатайство региональных властей о восстановлении искового срока по делу о возвращении в областную собственность участка в Первомайском парке.

"Материалы [иска] истребованы в Верховный суд. На 13 января назначено первое заседание. Верховный суд принял к рассмотрению наш иск", - сказал Хинштейн.

Губернатор отметил, что необходимо решить вопрос с самостроем, чтобы после привести в порядок курский парк. Хинштейн рассчитывает на поддержку суда. "Это будет знаковым и значимым прецедентом и для всех недобросовестных предпринимателей, наглядным знаком того, что необходимо действовать в соответствии с законом", - добавил он.

Курские власти также приступили к работе по изъятию объектов культурного наследия, если собственники не исполняют требования закона, не содержат их в надлежащем виде.