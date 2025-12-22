В Кировской области планируют газифицировать 55 населенных пунктов

Программу газификации региона увеличили до 38 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

КИРОВ, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Кировской области и ПАО "Газпром" подписали программу газификации региона до 2030 года. Газ придет в 55 населенных пунктов региона, включая Советск, Яранск, Кильмезь и Лебяжье, сообщается на сайте правительства области.

"Александр Соколов и Алексей Миллер подписали программу газификации Кировской области до 2030 года. Программой предусмотрена газификация 55 населенных пунктов в 17 муниципальных образованиях Кировской области, в том числе районных центров южной части региона: Советск, Арбаж, Пижанка, Кикнур, Тужа, Санчурск, Яранск, Кильмезь, Лебяжье - благодаря личной активной позиции губернатора региону удалось согласовать увеличение программы до 38 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2026 году программу планируют скорректировать, чтобы уже с 2027 года приступить к газификации в том числе северных районов.

Как отметил в ходе оперативного совещания в правительстве региона губернатор Александр Соколов, запланированные по программе газификации на 2021-2025 годы мероприятия выполнены в полном объеме.