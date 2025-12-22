Решетников принял участие в "Елке желаний"

Министр экономического развития России исполнит мечты детей из Владивостока и Севастополя

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Министр экономического развития России Максим Решетников принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Ему выпало исполнить желания троих ребят из разных городов России.

Министр снял с елки три шара. На одном из них оказалось желание Алены из города Владивостока. 15-летняя девочка мечтает побывать в роли проводника пассажирского вагона РЖД. На втором шаре желание 11-летнего Данилы из Севастополя. Мальчик хотел бы побывать в роли пожарного. На третьем шаре было желание Дениса из города Озеры Московской области. 10-летний мальчик мечтает побывать на съемках телепередачи "Поле чудес".

"Дорогие дети! Всех с наступающим Новым годом. Чудеса бывают, мечты сбываются", - сказал министр.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами.