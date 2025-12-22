Глава Минсельхоза приняла участие в акции "Елка желаний"

Оксана Лут сняла три открытки с новогодней елки

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут приняла участие в акции "Елка желаний", пообещав исполнить мечту девочки из Барнаула, мальчика из Москвы и девочки из Краснодарского края.

Министр сняла три открытки с новогодней елки. Так, 14-летняя Анастасия из Барнаула мечтает об оверлоке. "В [этом] возрасте у меня, например, была швейная машинка с ножным приводом. Наверное, половина одежды у меня была сшита мамой и бабушкой, или я шила сама. Я, конечно, всегда хотела что-то современное, интересное. Поэтому я хочу сказать Анастасии, что это прекрасный выбор, прекрасный подарок, прекрасное желание научиться шить. Это очень интересно. Всегда можно создавать интересные образы для себя и для своих близких", - рассказала министр.

11-летняя Карина из хутора Семигорский Краснодарского края мечтает о мастер-классе от шеф-повара. "Я ходила, к сожалению, всего один раз. Мне понравилось, мы готовили сырники, макароны, пасту. Всегда всем нравится, потому что это такой интересный процесс от самого начала, от теста до уже конечной продукции. Поэтому я уверена, что мы сделаем интересный поход к хорошим шеф-поварам, которые используют только отечественные, фермерские, вкусные, полезные продукты. И ты сможешь поесть не только сама то, что приготовишь, но, конечно же, угостить свою семью", - отметила Лут.

Восьмилетний Максим из Москвы мечтает побывать в роли тракториста. "Мы, конечно же, исполним это желание. У нас есть Тимирязевская академия, где есть учебный полигон. И хотя сейчас зима, но, тем не менее, несмотря на это, на нашем учебном полигоне мы сможем тебя покатать на тракторе с профессиональным механизатором. Когда начнется сезон, может быть, в марте, мы бы предложили поехать в настоящее поле, посмотреть, как по-настоящему вспахивается земля, как идет посев наших культур зерновых, масличных. С Новым годом!" - сказала министр.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.