Москалькова: перемещенные в РФ из зон боев украинцы обеспечены всем необходимым

Уполномоченный по правам человека в РФ не уточнила количество эвакуированных

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Перемещенные на территорию России из зон боевых действий жители Украины находятся в пунктах временного размещения в Белгороде и обеспечены всем необходимым. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

"Из зон боевых действий на территорию России перемещены граждане Украины. Украина сразу же обратилась ко мне - в каком состоянии эти люди? Наше государство разместило их в пунктах временного размещения Белгорода. Обеспечило их всем необходимым", - сказала она, не уточнив количество эвакуированных.

Москалькова отметила, что занималась этим вопросом в выходные, добавив, что омбудсмен Белгородской области Жанна Киреева работает с этими людьми.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал ранее в своих соцсетях, что обратился к Москальковой с тем, чтобы она предоставила информацию о месте пребывания граждан Украины, сообщила об условиях их содержания и первоочередных потребностях.