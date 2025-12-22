Хуснуллин исполнит желания трех детей в рамках акции "Елка желаний"

Всероссийская акция проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках благотворительной акции "Елка желаний" снял три шара с желаниями детей из разных регионов России.

Хуснуллину досталось желание 14-летней Жанны Селионовой из Запорожской области, район Новый Мелитополь, - она мечтает побывать в Третьяковской галерее. "Это мы, конечно, организуем. В Третьяковской галерее прекрасно. Недавно построили новый корпус Третьяковской галереи. Очень интересно. Я думаю, что ей понравится", - сказал он.

Также вице-премьер исполнит желание 12-летней Евгении Аносовой, которая мечтает о деревянной карте мира с подсветкой. "Мы попросим наш Роскадастр. Они как раз делают карты, попросим, чтобы они сделали и подарили на Новый год", - сказал Хуснуллин.

Кроме того, вице-премьер РФ также исполнит мечту о велосипеде трехлетней Вероники Аносовой из Горловки.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.