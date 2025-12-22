Россия передала Украине всех граждан, желавших вернуться

Также 15 россиян вернулись с территории Украины, чтобы воссоединиться со своими семьями в РФ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совместная акция омбудсменов РФ и Украины по воссоединению семей завершилась, все люди смогли выехать к своим близким. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

"Граждан Украины, 15 человек, которые тоже уходили к своим родным, мы с большим трудом перевезли, потому что Херсонская область обстреливается украинскими нацистами, и мы не могли вывезти их же граждан. Но в конечном итоге все получилось", - сказала Москалькова.

16 декабря на белорусско-украинской границе 15 россиян вернулись с территории Украины, чтобы воссоединиться со своими семьями в РФ. Также к своим семьям возвращались украинские граждане, но пять человек из них не смогли выехать из Херсонской области в связи с обстрелами со стороны ВСУ.