Новак исполнит мечты детей о мольберте, баскетбольном мяче и органном концерте

Подарки получат ребята из многодетной семьи Доль из города Карпинска Свердловской области

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 22 декабря. Вице-премьер России Александр Новак в рамках благотворительной акции "Елка желаний" выбрал три новогодних шара с мечтами детей из разных регионов. В этом году он исполнит пять желаний.

Подарки получат ребята из многодетной семьи Доль из города Карпинска Свердловской области. 15-летний Матвей мечтает о баскетбольном мяче, его 13-летний брат Артем - о беспроводной колонке, а 12-летний Роман - о теплом зимнем комбинезоне. "Конечно, новогодний праздник предполагает, что будет волшебство, и оно будет сбываться. Поэтому, конечно, мы детям из Свердловской области с большим удовольствием исполним желание. Мне кажется, очень хорошие желания, потому что они связаны и с спортом, и с музыкой, и с зимними развлечениями", - сказал Новак.

Еще один шар принадлежал 11-летней Ксении Потаповой из Санкт-Петербурга, которая хочет получить художественный набор с мольбертом. "Это прекрасное желание. Развивает воображение, творческие навыки. Может быть, Ксения - будущий великий художник. С большим удовольствием тоже исполним желание", - отметил вице-премьер.

Еще одно желание - у 12-летнего Георгия Галайчука из села Александровское Ставропольского края. Он мечтает побывать на концерте органной музыки. "Замечательно, тоже связано с музыкой. Конечно, организуем поход на концерт органной музыки и пообщаемся", - сказал Новак.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.