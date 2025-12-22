Путин поручил улучшить методы исследований межнациональных отношений

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил подумать над способами улучшения методов проведения социологических исследований межнациональных отношений для оценки эффективности государственной национальной политики России. Перечень поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям опубликован на сайте Кремля.

Так, РАН должна будет представить "научно обоснованные предложения по совершенствованию методов проведения органами публичной власти социологических исследований межнациональных и межконфессиональных отношений для оценки эффективности реализации государственной национальной политики Российской Федерации" до 1 июня 2026 года.

Ответственным за выполнение задачи назначен глава РАН Геннадий Красников.

Помимо этого, российский лидер также поручил изменить типовые программы повышения квалификации для государственных и муниципальных служащих, чтобы привести их в соответствие со Стратегией государственной национальной политики России до 2036 года и другими документами стратегического планирования в сфере государственной нацполитики.

Поручение должно быть выполнено ФАДН совместно с научным советом РАН по комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений до 1 апреля 2026 года. Ответственными будут глава ФАДН Игорь Баринов, научный руководитель Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН Валерий Тишков и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева. Они должны будут выполнить задачу до 1 апреля 2026 года.