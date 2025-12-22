В Тюменской области началось обновление автопарка коммунальной техники

В города и села региона поставят 84 единицы техники

ТЮМЕНЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Тюменской области начали масштабное обновление коммунальной техники по концессионным соглашениям. В города и села региона поставят 84 единицы техники, написал губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.

"В Тюменской области начинается масштабная поставка коммунальной техники. В города и села региона будет направлено 84 единицы автотранспорта. <...> Обновление автомобильного парка в муниципалитетах идет в соответствии с заключенными концессионными соглашениями", - написал он.

Первые 38 машин уже проходят регистрацию и готовы к отправке. В перечень новой техники вошли тракторы, передвижные мастерские, экскаваторы-погрузчики, илососы, грузопассажирские "Газели" и другая спецтехника. "Уверен, новая техника станет отличным помощником в достижении всех целей концессионных соглашений", - добавил Моор.