Жители Заполярья смогут получить 51 тыс. рублей за совет переехать в регион

За последние несколько лет в Мурманскую область уже переехали 850 человек из 76 регионов России и четырех стран

Редакция сайта ТАСС

© Лев Федосеев/ ТАСС

МУРМАНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Жители Мурманской области могут получить 51 тыс. рублей по программе "Арктический маяк" за рекомендацию переехать в Заполярье из других регионов РФ. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.

"С 1 января 2026 года расширяем условия рекомендательной программы "Арктический маяк". Размер выплаты рекомендателям увеличен до 51 тыс. рублей. Кроме того, изначально программа действовала только для переехавших жителей до 35 лет, теперь это ограничение снимается", - написал Чибис в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что в Мурманскую область за последние несколько лет уже переехали 850 человек из 76 регионов России и четырех стран благодаря проекту "Курс на Север". "Сейчас в регионе открыто много вакансий, предприятия ждут специалистов. Заполняйте анкету и переезжайте жить к нам, в Мурманскую область", - добавил Чибис.

"Курс на Север" - это проект, запущенный в мае 2023 года по инициативе губернатора Мурманской области для привлечения перспективных специалистов и студентов, готовых развивать свои карьерные возможности на Севере. Команда проекта оказывает поддержку при переезде и трудоустройстве, начиная с поиска вакансии и заканчивая полной адаптацией на новом месте, что позволяет сделать переезд в Заполярье простым и комфортным для новых участников.