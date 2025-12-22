В Волгограде пострадавшую при атаке ВСУ выписали из больницы

Девушка проходила лечение в травматологическом отделении

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 22 декабря. /ТАСС/. Жительница Волгограда, пострадавшая в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 29 ноября, выписана из больницы. Об этом сообщили ТАСС в комитете здравоохранения региона.

"Девушка 2007 года рождения, проходившая лечение в травматологическом отделении больницы №7, выписана", - сообщили в комитете.

В ночь на 29 ноября Волгоград подвергся атаке ВСУ, были повреждены пять домов в четырех районах города. После обследования медиками были госпитализированы три человека, двух из которых выписали ранее.