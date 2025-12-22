Первышов поручил исключить бюрократию при оказании помощи участникам СВО

Глава Тамбовской области заявил, что, хотя оперативность и профессионализм требуются при решении вопросов всех жителей, к защитникам Отечества должно быть особое отношение

Редакция сайта ТАСС

ТАМБОВ, 22 декабря. /ТАСС/. Глава Тамбовской области Евгений Первышов поручил всем органам власти в регионе полностью исключить бюрократию и затягивание сроков при работе с обращениями участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве региона.

Поручение дано по итогам прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой была поднята проблема излишних административных барьеров в этой сфере в ряде регионов страны.

"Глава государства подчеркнул, что при рассмотрении обращений участников специальной военной операции, членов их семей не может быть никакой бюрократии, никакого затягивания сроков. Коллеги, внимательно я прошу всем блоком следить за данной ситуацией. И, конечно же, в том числе речь идет и об оформлении документов", - сказал Первышов.

Он добавил, что, хотя оперативность и профессионализм требуются при решении вопросов всех жителей, к защитникам Отечества должно быть особое отношение.

"К защитникам нашей Родины, коллеги, должны быть особое внимание и отношение. И это касается, безусловно, всех органов государственной власти, органов местного самоуправления Тамбовской области", - подчеркнул глава региона.

Поручение предполагает установление приоритетного, максимально упрощенного порядка работы с любыми запросами от военнослужащих и их семей, включая вопросы социального обеспечения, медицинской помощи, оформления документов и имущественных прав. Контроль за исполнением взят главой региона на личный контроль.