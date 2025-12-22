С начала года в прокуратуру Москвы поступило почти 400 тыс. обращений

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Почти 400 тыс. обращений поступило в органы прокуратуры Москвы за девять месяцев текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства по итогам заседания коллегии, проверенного прокурором города Максимом Жуком.

"На коллегии отмечено, что количество поступающих обращений в органы прокуратуры Москвы ежегодно увеличивается. За 9 месяцев 2025 года их рост составил 8,1% (с 368 тыс. до 398 тыс.)", - говорится в сообщении.

Выросло и число людей, обратившихся на личный прием: с 53 тыс. до 55 тыс. Каждый второй обратившийся на личный прием заявитель принимался руководителями органов прокуратуры Москвы, их число возросло до 29 тыс.

Наибольшее число жалоб связано с нарушениями трудового, жилищного, административного законодательства, законодательства об охране окружающей среды и исполнительном производстве. Также о вмешательство прокуратуры требовалось по обращениям о ненадлежащем расследования уголовных дел и проведении процессуальных проверок. "Всего при разрешении обращений прокурорами выявлено почти 70 тыс. нарушений законодательства, с целью устранения которых и восстановления нарушенных прав внесено около 60 тыс. актов прокурорского реагирования", - добавили в надзорном ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, в зоне особого внимания находятся заявления о нарушениях прав участников специальной военной операции и членов их семей, а также незащищенных категорий населения: ветеранов Великой Отечественной войны, пенсионеров, инвалидов, членов многодетных семей, несовершеннолетних.

Кроме того, за указанный период прокуроры провели более 390 выездных приемов в центрах реабилитации, лечебных и социальных учреждениях для пожилых и инвалидов, по месту жительства и пребывания лиц с ограниченными возможностями передвижения, ветеранов Великой Отечественной войны, участников СВО и членов их семей, а также на предприятиях.