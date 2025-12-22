На Алтае вывели из теневого сектора более 10 тыс. работников в 2025 году

Наибольшую результативность показали Чойский, Кош-Агачский и Усть-Коксинский районы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Более 10 тыс. работников, занятых преимущественно в туризме, транспорте, торговле и сельском хозяйстве, вывели из теневого сектора в Республике Алтай в 2025 году. Об этом ТАСС сообщил председатель правительства региона Александр Прокопьев.

"По итогам противодействия нелегальной занятости в Республике Алтай за этот год поручение главы региона Андрея Анатольевича Турчака исполнено. Легализовано более 10,5 тыс. человек. Теперь они трудятся официально: по трудовым договорам, оформленным ИП, платят налог на профессиональный доход", - сказал он.

По словам Прокопьева, наибольшую результативность показали Чойский, Кош-Агачский и Усть-Коксинский районы. Он также добавил, что за девять месяцев фонд оплаты труда увеличился до 34 млн рублей, а дополнительное поступление налогов составило 16,4 млн рублей.

"Для того, чтобы достичь этого результата, проделана большая работа. Сформирована нормативно-правовая база, налажено взаимодействие органов власти. На сегодняшний день в мероприятиях по противодействию нелегальной занятости на территории Республики Алтай задействованы все уровни межведомственного взаимодействия", - добавил Прокопьев.

Вывод работников из теневого сектора продолжат и в последующие годы.