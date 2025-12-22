Белгородские власти с кабмином проработают вопрос компенсации за второе разрушенное жилье

Общая сумма ущерба, причиненного противником, составляет 250 млн рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Белгородской области вместе с федеральным правительством намерены найти решение для жителей приграничья, которые не могут получить компенсацию за второе жилье, утраченное в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Общая сумма ущерба, причиненного противником, составляет на данный момент 250 млн рублей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В 2025 году белгородцев, которые потеряли второе жилье, находящееся у них в собственности, начали уведомлять, что начисление компенсации им приостановлено. Из-за законодательных ограничений без выплаты остались около 300 семей. На своей пресс-конференции Гладков заявил, что с 1 января 2026 года выплаты за второе жилье начисляться не будут. Он отмечал, что деньги на такие компенсации не выделялись, и белгородские власти пока ищут оптимальное решение этой проблемы.

"Очень наболевший вопрос - мера господдержки за утраченное второе жилье. <…> Уверен, что решение будет найдено. Будем дополнительно прорабатывать с органами федеральной государственной власти обоснование каждого случая второго жилья. И наша задача при поддержке президента Владимира Путина и правительства России - совместно найти решение для пострадавших жителей", - рассказал глава региона.

История вопроса

С начала проведения спецоперации в Белгородской области ведется комплексная работа по оказанию помощи жителям, которые понесли материальные потери от атак вооруженных формирований Украины. С 2023 года жителям предоставляются федеральные выплаты на приобретение или строительство новых домов и квартир взамен утраченных. Так, за время СВО более 4,7 тысяч белгородцев получили компенсацию на спецсчета, их общая сумма составила порядка 26,3 млрд рублей. При этом по федеральному законодательству, такая мера поддержки не распространяется на второе поврежденное жилье, которое находится в собственности пострадавших.

Выплаты за второе разрушенное в результате ударов ВСУ жилье в настоящий момент в Белгородской области не могут получить 57 семей, общая сумма причиненного им ущерба составляет 250 млн рублей.

Вопрос о получении компенсации стал одним из наболевших для всех белгородцев, но наиболее остро он стоит в приграничных муниципалитетах региона, которые регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. Так, в селе Колотиловка Краснояружского округа в новом доме площадью 100 кв. м проживала семья из пяти человек, в наследство им достался дом площадью 30 кв. м. Оба были разрушены в результате прилета снарядов ВСУ, а компенсация была назначена только за один - родительский. Таким случаем поделился на пресс-конференции губернатор региона, отметив, что "второе жилье им (хозяевам дома - прим. ТАСС) уже не положено" и подобных ситуаций к концу 2025 года в регионе достаточно.

При федеральной поддержке

Одним из вариантов решения вопроса компенсации за второе утраченное в результате атак ВСУ жилье может стать ее введение. Таким предложением во время своей прямой линии 19 декабря поделился Владимир Путин, отвечая на вопрос белгородской журналистки. Президент рассказал, что подобные вопросы часто возникают при устранении последствий ЧС, но их точно можно проработать.

Решением вопроса о получении компенсации за вторую утраченную собственность в регионе будут заниматься поэтапно, с разделением ситуаций "до 1 января 2026 года" и "после", до жителей будут индивидуально доводить информацию через специальные реестры по муниципалитетам. Каждый случай федеральные и региональные власти намерены проработать в тесном взаимодействии.