Пушилин: в ДНР установили более 2 тыс. емкостей для набора воды
09:25
МАРИУПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Более 2 тыс. емкостей для набора воды установили в районах ДНР, отрезанных от водопроводного снабжения, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".
"Те жилмассивы, которые находятся без воды и туда не получается доставить воду по водопроводным сетям, там подключаем подвоз воды. У нас более 2 тыс. емкостей по территории республики расставлено для того, чтобы была возможность набрать воду населению", - отметил Пушилин.
Глава региона добавил, что бурение скважин на постоянной основе - еще один метод обхода водной блокады. Эти ресурсы используют и для отопительных систем республики.