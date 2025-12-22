Комитет ГД поддержал квоты на поступление в вузы для вдов участников СВО

По мнению авторов документа, жены погибших военных находятся в социально уязвимом положении, так как потеря кормильца вынуждает их устраиваться на работу, поэтому следует обеспечить им возможность получить образование для достойной жизни

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по науке и высшему образованию одобрил к первому чтению законопроект, которым предлагается ввести квоты на поступление в вузы и организации среднего профессионального образования без вступительных испытаний для вдов и вдовцов участников СВО.

Законопроект был внесен в Думу группой сенаторов и депутатов во главе с первым заместителем председателя Совфеда Владимиром Якушевым. Изменения предлагается внести в статью 71 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".

Законопроектом предлагается предоставить вдовам и вдовцам право на бесплатное поступление на обучение в пределах отдельной квоты без проведения вступительных испытаний в высшие учебные заведения по программам бакалавриата и программам специалитета и в организации среднего профессионального образования, а также на обучение на подготовительных отделениях федеральных государственных вузов на бюджетной основе.

По мнению авторов проекта, жены погибших военных находятся в социально уязвимом положении, так как потеря кормильца вынуждает их устраиваться на работу, поэтому следует обеспечить им возможность получить образование для достойной жизни.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, законодательством предусмотрено право на отпуск на время вступительных испытаний в организации профессионального образования, прохождения промежуточной или государственной итоговой аттестации и сдачи экзаменов, для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы, а также слушателям подготовительных отделений образовательных организаций с сохранением среднего заработка по основному месту работы. Это позволит вдовам участников СВО без отрыва от работы получать образование и освоить новую профессию.