В Адыгее чиновника оштрафовали после обрушения фрагмента моста

Сумма штрафа составила 60 тыс. рублей

МАЙКОП, 22 декабря. /ТАСС/. Майкопский районный суд Адыгеи признал заместителя главы администрации Краснооктябрьского сельского поселения виновным в халатности после обрушения фрагмента подвесного моста в предгорье, из-за чего переходившая мост местная жительница упала на каменистый берег реки и получила множественные травмы. Чиновник по решению суда заплатит 60 тыс. рублей штрафа, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

"Майкопский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении заместителя главы администрации муниципального образования "Краснооктябрьское сельское поселение". Он признан виновным по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). С учетом позиции гособвинителя <...> суд счел возможным назначить ему наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей. Также суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшей компенсацию причиненного преступлением морального вреда в размере 400 тыс. рублей", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что пострадавшая женщина также вправе обратиться в суд с иском о взыскании с осужденного компенсации материального ущерба.

Ранее со ссылкой на следственное управление СК РФ по Адыгее сообщалось, что частичное обрушение деревянной пешеходной мостовой переправы через реку Курджипс в поселке Краснооктябрьский произошло вечером 26 июня. Переходившая мост местная жительница упала на каменистый берег реки и получила травмы.

Подвесной мост был построен в 1999 году, тогда он служил для перехода через реку к лесхозу. Его высота - от 3 до 5 м, длина превышает 60 м. После инцидента мост капитально отремонтировали, на эти цели из бюджета сельского поселения направили 400 тыс. рублей. Подрядчик полностью поменял и обработал пропиткой настил, несущие лаги, боковые держатели, укрепил боковины.