Директор Эрмитажа проведет экскурсию для Путина и лидеров стран СНГ

Российский президент ожидает гостей в Александровском зале

Михаил Пиотровский © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский проведет для президента России Владимира Путина и его коллег по странам СНГ экскурсию по этому центральному петербургскому музею. Российский лидер ожидает гостей в Александровском зале.

В ожидании высокопоставленных визитеров Путин и Пиотровский кратко пообщались, а также из окна осмотрели панораму Дворцовой площади. Помимо Александровской колонны и знаменитой арки Главного штаба, в эти предновогодние дни ее украшает главная ель Санкт-Петербурга. В этом году многометровое живое дерево украшено в ретро-стиле - флажками, фонариками, щелкунчиками, шариками, домиками и серпантином.

Александровский зал Зимнего дворца посвящен памяти победителя в Отечественной войне 1812 года императора Александра I и оформлен в стиле, сочетающем элементы готики и классицизма. Его украшают 24 медальона с аллегорическими изображениями наиболее значительных событий Отечественной войны 1812 года и еще один, изображающий самого царя в образе древнеславянского божества Родомысла.

Сейчас в этом зале размещается экспозиция европейского художественного серебра XVI-XIX веков.