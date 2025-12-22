Между Ташкентом и Казанью возобновили железнодорожное сообщение

Оно было прервано из-за пандемии

ТАШКЕНТ, 22 декабря. /ТАСС/. Железнодорожное сообщение между Ташкентом и Казанью, которое было прервано в 2020 году из-за пандемии COVID-19, возобновлено, рейсы будут выполняться один раз в день, сообщили в Министерстве транспорта Узбекистана.

"Возобновлено железнодорожное сообщение между Ташкентом и Казанью. 21 декабря поезд по маршруту Ташкент - Казань - Ташкент отправился с Ташкентского Центрального вокзала", - сказано в сообщении.

Согласно расписанию, поезд № 315 Ташкент - Казань отправился из Ташкента 21 декабря в 23:55 и прибудет в Казань 24 декабря в 13:47. Поезд № 316 Казань - Ташкент отправится из Казани в четверг в 10:33 и прибудет в Ташкент в воскресенье в 04:32. В обоих случаях указано местное время.

Состав поезда включает семь вагонов и рассчитан на 342 пассажира.