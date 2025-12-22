Путин встретил лидеров СНГ в Эрмитаже

Затем глава российского государства пригласил всех пройти в залы музея

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Лидеры стран СНГ, по приглашению президента России Владимира Путина прибывшие в Санкт-Петербург на неформальный саммит, собрались в Эрмитаже. Глава российского государства встретил своих гостей в Александровском зале Зимнего дворца, посвященном памяти императора Александра I и Отечественной войне 1812 года.

Здесь, в стенах, сочетающих элементы готики и классицизма, началась экскурсионная часть неформального саммита. Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский выступил в роли экскурсовода. Он обратил внимание на стены, которые украшают 24 медальона с аллегорическими изображениями наиболее значительных событий Отечественной войны 1812 года, и на медальон с изображением Александра I в образе древнеславянского божества Родомысла. Пока все собирались, лидеры смогли ознакомиться с расположенной в зале экспозицией европейского художественного серебра XVI-XIX веков.

Затем Путин пригласил всех пройти в залы музея, чтобы увидеть главные жемчужины коллекции Эрмитажа.