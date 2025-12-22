Голикова: план реализации Стратегии по семейной политике утвердят в ближайшие дни
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. План реализации Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности планируется утвердить в ближайшие дни. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Вы знаете, что правительством, по поручению главы государства, утверждена Стратегия действий по реализации семейной и демографической политики. Буквально в предстоящие дни будет утвержден правительством план по ее реализации", - сказала Голикова на итоговом заседании Совета при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере.
Также она отметила, что с 2025 года по поручению президента во всех национальных проектах, которые так или иначе связаны с человеком, демографией утвержден принцип "семейноцентричности".
Кроме того, в этом году реализован упрощенный порядок предоставления единого пособия и положительный эффект от этого уже оценили 5 млн семей и 9,6 млн детей, а также более 140 тыс. беременных женщин, которые получают это пособие.
В марте правительство РФ утвердило стратегию реализации семейной и демографической политики до 2036 года, нацеленную на повышение рождаемости и совершенствование помощи родителям.