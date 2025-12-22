В Москве в 2025 году число многодетных семей увеличилось на 12 тыс.

Многодетные семьи столицы получают комплексную социальную поддержку

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Более 12 тыс. семей, в которых родился третий ребенок, зарегистрировано в Москве в текущем году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"В столице проживает более 2,4 млн юных москвичей, а количество семей, в которых растут трое и более детей за последние 15 лет увеличилось в 3,7 раза. По данным на декабрь 2025 года, в городе проживает более 240 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается свыше 612 тыс. детей. В уходящем году Социальным казначейством города Москвы более 12 тыс. семей был впервые присвоен льготный статус многодетной семьи, еще 10 тыс. семей продлили его", - сказал собеседник агентства.

В департаменте добавили, что многодетные семьи столицы получают комплексную социальную поддержку. Помимо ежемесячных денежных выплат на детей, семьи пользуются бесплатным проездом в городском транспорте, получают скидки на оплату ЖКХ, бесплатное питание в школах, детских садах и лекарственное обеспечение, льготы на капремонт, компенсации за использование телефонной связи, расходов на покупку школьной формы. Подать заявление на присвоение льготного статуса можно через портал mos.ru, при этом важно, чтобы все несовершеннолетние дети были зарегистрированы по месту жительства в Москве.

После присвоения льготного статуса, при желании, можно оформить удостоверение многодетной семьи города Москвы единого образца на бумажном носителе в любом офисе "Мои документы". Кроме того, у членов каждой многодетной семьи в "личном кабинете" на mos.ru формируется цифровое удостоверение, которое содержит QR-код для подтверждения льготного статуса.