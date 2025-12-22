Украинские националисты потребовали снести памятник Булгакову в Киеве

В то же время к обтянутому пленкой монументу жители украинской столицы несут цветы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Украинские националисты устроили митинг у памятника писателю Михаилу Булгакову с требованием его демонтировать. Об этом сообщило движение "Другая Украина".

На прошлой неделе городской совет решил демонтировать памятник писателю. Как следует из видео, опубликованного движением в Telegram-канале, около десятка собравшихся держат плакаты и кричат: "Вон, Булгаков, с Украины".

В то же время к обтянутому пленкой монументу жители украинской столицы несут цветы. Как отмечает "Другая Украина", это свидетельствуют о том, что "часть киевлян продолжает уважать наследие писателя".

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая у себя в Telegram-канале отреагировала на решение горсовета демонтировать памятник Булгакову признанием в любви к творчеству классика русской литературы: "Булгаков - один из моих самых любимых писателей юности".

На Украине с подачи нынешних властей давно идут споры вокруг фигуры Булгакова. Много лет националисты призывают исключить его произведения из школьной программы. 29 марта 2024 года экспертная комиссия Института национальной памяти Украины объявила родившегося в Киеве писателя "символом российской имперской политики", "имперцем по мировоззрению" и "ярым украинофобом".

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали после госпереворота 2014 года. В 2015 году был принят закон о так называемой декоммунизации, в стране начался демонтаж мемориалов и переименование топографических объектов, связанных с советской историей. В последнее время эти действия приобрели характер борьбы со всем, что напоминает о многовековых связях с Россией. По всей Украине сносят памятники российским и советским деятелям, писателям, художникам и ученым, переименовываются носящие их имена улицы, убираются упоминания о роли советского народа в Победе в Великой Отечественной войне. Нередко новые названия выбираются в честь украинских националистов или даже нацистских преступников.