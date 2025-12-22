Меркачева получила 300 обращений после предложения о новогоднем помиловании

Правозащитница также предложила инициативы по развитию суда присяжных

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сообщила, что получила уже более 300 обращений после того, как на заседании совета с участием президента РФ Владимира Путина выступила с предложением о новогоднем помиловании.

"После встречи президента с членами СПЧ, где озвучила тему помилования, получили больше 300 обращений. В них близкие просят помиловать человека, находящегося в колонии", - написала Меркачева в своем Telegram-канале.

На заседании СПЧ Меркачева выступила с рядом инициатив по развитию суда присяжных, а также по помилованию по случаю Нового года. Меркачева отметила, что уже традиционно просит президента о помилованиях инвалидов, а также женщин с детьми. Владимир Путин попросил правозащитницу направить в Кремль ее предложения для "новогоднего помилования".

8 марта 2024 года Путин подписал указ о помиловании 52 женщин. Как сообщал тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение было связано с обсуждавшейся на встрече с СПЧ темой амнистии ряда категорий женщин, которую поднимала Меркачева.