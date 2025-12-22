В СЗФО ожидаются морозы до 42 градусов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Резкое похолодание придет на этой неделе в большинство регионов Северо-Западного федерального округа, в Архангельской и Вологодской областях ожидается до 27 градусов мороза, на севере Коми - до минус 42. Отрицательные температуры прогнозируются даже в традиционно теплой Калининградской области, сообщили ТАСС синоптики в регионах.

В Санкт-Петербург после продолжительной оттепели пришло похолодание. Утром температура воздуха перешла через 0 градусов и к вечеру достигнет минус 4 - минус 5 градусов, сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов. В ночь на 23 декабря местами будет до минус 11 градусов, а днем во вторник - до минус 6. К середине недели потеплеет до 0, минус 2 градусов, следует из прогноза на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. "В начале этой недели погоду в нашем регионе будет определять антициклон. Поэтому осадков много не должно быть. Только Ладожское озеро продолжит поставлять снег со своей еще относительно теплой акватории, так что все южное побережье Ладоги от Шлиссельбурга до Свирицы может попадать временами под снег. Во второй половине недели с севера придут циклоны, которые принесут к нам снег. Но западный ветер в районе Финского залива снова вызовет оттепель", - рассказал синоптик.

По данным Карельского гидрометцентра, североатлантические циклоны принесут неустойчивую погоду со значительными перепадами атмосферного давления. Температура будет колебаться - то выше, то ниже климатической нормы. Сформируется утраченный в большинстве южных районов республики снежный покров. В Мурманской области на этой неделе ожидается облачная с прояснениями погода, в отдельных районах туман, изморозь. Температура воздуха составит минус 7-12 градусов, при прояснениях до 22 градусов мороза, на дорогах - гололедица.

"Вслед за снежным циклоном во вторник в Республике Коми ожидается обвал холода, и до конца декабря территория республики будет под влиянием высотного циклона, занятого арктическим воздухом, будет преобладать морозный характер погоды. Во вторник и среду на юге республики, в том числе в Сыктывкаре, ожидаются морозы до минус 30 и ниже - арктический воздух распространится на всю территорию Коми, вплоть до крайних южных территорий. С 25 декабря днем начнется небольшое повышение температуры. Все заключительные 10 дней декабря будут с умеренными морозами. Ждем их и в новогоднюю ночь", - сообщила ТАСС начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак. По ее данным, во вторник, среду и четверг ожидаются морозы до 42 градусов на северо-востоке Коми, в Предуралье, на остальной территории региона - до 32 градусов морозов.

В Архангельской области в начале недели тоже резко похолодает, под влиянием зоны повышенного атмосферного давления осадков будет мало, ветер стихнет, прогнозирует Севгидромет. Температурный фон понизится до минус 13-18, при прояснениях до 27-32 мороза. В середине недели ветер западных направлений усилится, местами пройдет снег. Температурный фон вновь начнет повышаться до минус 3-8, местами до минус 13 градусов.

"22 декабря местами по Архангельской области ожидается гололед и гололедица на дорогах. После оттепели до плюс 2 градусов резкое похолодание до минус 15 градусов усугубит ситуацию", - предупреждает региональный главк МЧС России. До 17-27 градусов мороза ожидается и в Ненецком автономном округе в сочетании с метелью и усилением ветра до 16-21 м/с в порывах.

Зима из Арктики

Резкое похолодание ожидается и в Вологодской области. По прогнозу Вологодского ЦГМС, в ночь на вторник столбики термометров опустятся до минус 17-25 градусов, днем - 17-22 градуса мороза при северном ветре. В среду морозы чуть смягчит циклон со снегопадами, на западе области потеплеет до нуля, но в четверг подморозит до 27 градусов. Днем в четверг из-за теплого циклонического вихря потеплеет, но при таких погодных условиях на дорогах возможна гололедица.

"На пару дней в Новгородскую область заглянут настоящие зимние морозы. Вслед уходящему на восток циклону начнется вторжение холодных арктических воздушных масс. Уже ближе к вечеру температура воздуха понизится до минус 4... минус 9 градусов. Внимательнее на дорогах, ожидается гололедица. Ночью пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, днем кое-где, преимущественно на юго-востоке, возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. В Великом Новгороде: температура воздуха ночью около 0 градусов с понижением к вечеру до минус 7...минус 9, небольшие осадки. Во вторник будет еще холоднее", - сообщили в Новгородском гидрометцентре.

В Псковской области в понедельник мокрый снег с дождем температура от 0 до плюс 3, северный ветер до 5-10 м/с. В середине недели, по прогнозу Псковского ЦГШМС, ожидается похолодание: в ночные часы столбик термометра опустится до минус 8 градусов. Ближе к концу недели прогнозируется потепление, а также дожди со снегом, при этом температура будет колебаться от 0 до плюс 4 градусов.

В Калининградской области в середине наступившей недели похолодает до минусовых значений. В среду и четверг столбики термометров опустятся до минус 5 градусов. Плюсовые температуры вернутся в область ближе к выходным, ожидается до плюс 4 градусов, в воскресенье возможен дождь. В остальные дни - без осадков с ветрами южных и западных направлений.