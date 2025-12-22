На дорогах Москвы детская смертность сократилась вдвое с начала 2025 года

В ЦОДД сообщили, что более 3,5 тыс. камер с нейросетью распознают 66 типов нарушений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Количество ДТП с пострадавшими на дорогах Москвы с начала 2025 года сократилось на 9%, при этом число летальных исходов среди детей стало меньше вдвое. Об этом сообщил журналистам руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык.

"За 11 месяцев 2025 года произошло 7,5 тыс. ДТП с пострадавшими - на 9% меньше, чем годом ранее. При этом число погибших снизилось на 20%, а в столкновениях - на 37%. Вдвое сократилась смертность среди детей", - сказал он.

По его словам, ЦОДД на постоянной основе проектирует изменение дорожного движения в пользу улучшения и постоянно совершенствует интеллектуальную транспортную систему. "Мы "учим" нейросети камер распознавать новые опасные нарушения, например, остановку, блокирующую проезд. С начала администрирования уже вынесено порядка 100 постановлений по этому нарушению", - добавил Кизлык.

Сегодня более 3,5 тыс. камер с нейросетью распознают 66 типов нарушений.

Благодаря этому по результатам за 11 месяцев 2025 года водители стали осторожнее и дисциплинированнее - зафиксировано 37 млн нарушений, что на 9% меньше прошлогодних 41 млн. Чаще всего по-прежнему фиксируются превышение скорости, несоблюдение разметки и знаков, а также непристегнутые ремни и разговоры по телефону за рулем.