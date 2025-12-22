Тамбовская область усовершенствует работу службы скорой помощи к весне 2026 года

При этом власти региона уже предпринимают шаги по улучшению ситуации

ТАМБОВ, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Тамбовской области намерены пересмотреть подходы к работе скорой медицинской помощи до конца первого квартала 2026 года. Такое решение глава региона Евгений Первышов озвучил на фоне обращений жителей о сбоях в работе службы.

"У нас много обращений жителей поступает по поводу работы скорой медицинской помощи. <…> Действительно, нам нужно критически оценить текущие подходы, чтобы время ожидания помощи для жителей было максимально сокращено. Этой задаче мы посвятим первый квартал 2026 года", - сказал глава региона в ходе еженедельного совещания в областном правительстве, отметив, что главной задачей является системная перестройка работы службы, направленная на повышение ее оперативности и качества обслуживания населения.

При этом власти региона уже предпринимают шаги по улучшению ситуации. Как сообщил Первышов, на днях в область поступила первая партия новых машин скорой помощи, приобретенная в рамках федеральной поддержки. Средства на закупку 50 автомобилей были выделены благодаря содействию президента России Владимира Путина и министра здравоохранения Михаила Мурашко.

"Сейчас 15 машин проходят процедуру оформления и после установки необходимого оборудования приступят к работе. В следующем году получим еще 35 скорых. Здесь особенно важно, чтобы для них были и водители, и квалифицированный медперсонал", - сказал Первышов.