Собянин вручил государственные награды и награды Москвы заслуженным москвичам

Мэр поздравил жителей с наступающим Новым годом

Мэр Москвы Сергей Собянин © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин вручил москвичам государственные награды и награды города Москвы. В ходе церемонии глава города поздравил жителей столицы с наступающим Новым годом.

"Поздравляю вас с наступающим Новым годом, с заслуженными наградами. Благодаря вашему труду, умению, таланту развивается наш замечательный город, наша страна. И это всегда очень важно, особенно сегодня, когда наша страна сражается за свою независимость, выдерживает экономическое давление, преодолевает большие сложности", - сказал мэр.

Он напомнил, что десятки тысяч москвичей сражаются в зоне специальной военной операции, еще десятки тысяч работают на предприятиях военно-промышленного комплекса. Миллионы жителей столицы укрепляют экономику города и страны.

"Москва продолжает активно развиваться. Мы строим дороги, метро, построены десятки школ, больниц, поликлиник, детских садов. Мы продолжаем развивать промышленность Москвы, инвестировать в будущее города. И все это создает уверенность в завтрашнем дне, что Москва по-прежнему будет драйвером развития нашей страны, основой ее могущества. <…> Спасибо вам, спасибо в вашем лице всем москвичам", - заключил Собянин.

Москвичей наградили орденом Пирогова, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью Луки Крымского. Также Собянин удостоил жителей столицы медалями ордена "Родительская слава" и знаком отличия "За благодеяние". Большая группа москвичей удостоена почетных званий "Заслуженный врач Российской Федерации", "Заслуженный юрист Российской Федерации", а также почетных грамот и благодарностей президента России.

Награды от города

Кроме государственных наград, Собянин удостоил жителей Москвы наградами города. Так, москвичей наградили знаком отличия "За заслуги перед Москвой", знаками отличия "За безупречную службу городу Москве".

Также ряд жителей столицы удостоены почетных званий "Почетный работник культуры города Москвы", "Почетный деятель искусств города Москвы", "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города Москвы", "Почетный работник образования города Москвы", "Почетный работник социальной защиты населения города Москвы", "Почетный работник физической культуры города Москвы" и "Почетный работник транспорта города Москвы".