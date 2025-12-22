В ДНР Движение первых выросло на 7 тыс. участников за год

Численность регионального отделения превысила 25 тыс. человек

ДОНЕЦК, 22 декабря. /ТАСС/. Численность регионального отделения Движения первых в ДНР превысила 25 тыс. участников, сообщили ТАСС в пресс-службе отделения.

"В рядах нашего движения в ДНР состоит уже более 25 тыс. тысяч активных ребят. Это на 7 тыс. больше, чем год назад", - сказано в сообщении.

Отмечается, что за 2025 год реготделение провело около 3 тыс. мероприятий. В числе наиболее значимых - "Зарница 2.0", которая в этом году прошла также в семейном формате в Мариуполе, акция "Эстафета добра", в рамках которой, в частности, волонтеры доставляют воду нуждающимся на фоне водного кризиса в регионе, возникшего по вине Киева.

В начале декабря председатель совета регионального отделения Движения первых в ДНР Денис Чернобай сообщил ТАСС о более 2 тыс. именах погибших красноармейцев, установленных по проекту "В списках не значился. Сталинская область". Это еще один знаковый проект, запущенный в этом году реготделением вместе с АНО "Родина".