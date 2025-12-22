ЦОДД: смертность в авариях на МКАД сократилась на 22%

На МКАД и ключевых магистралях столицы установлено более 1,5 тыс. умных камер с нейросетью, которые распознают 13 типов инцидентов на дорогах

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Смертность в дорожно-транспортных происшествиях на МКАД сократилась почти на четверть за 11 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщил журналистам руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык.

"МКАД - это самая популярная дорога в Москве, дорога с самым высоким разрешением скоростного режима. Благодаря комплексной работе транспортного комплекса и госавтоинспекции смертность на МКАД сократилась почти на четверть за 11 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - сказал он.

По его словам, на МКАД и ключевых магистралях Москвы установлено более 1,5 тыс. умных камер с нейросетью, которые распознают 13 типов инцидентов на дорогах. В онлайн-режиме за несколько секунд они передают сигнал в ситуационный центр ЦОДД с информацией о ДТП и других нестандартных ситуациях в полосе движения. После чего на место направляется экипаж - ежедневно по городу курсируют 36 автомобилей дорожного патруля, которые помогают разбирать ДТП и оказывают помощь водителям.