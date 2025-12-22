ЦОДД: почти 100% светофоров Москвы отображаются в навигаторах

В предновогоднюю неделю Ситуационный центр ЦОДД переходит на усиленный режим

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) заявил о передачи в сервисы навигаторов данных с 99% светофоров Москвы. В ближайшее время в систему войдут все устройства, сообщил журналистам руководитель учреждения Михаил Кизлык.

"С этого года ЦОДД начал передавать в сервисы "Яндекс. Карты" и "2ГИС" данные о сигналах светофоров онлайн. Теперь, подъезжая к перекрестку, водитель узнает в навигаторе, горит ли там красный или зеленый, и может заранее плавно сбросить скорость в случае красного. Это повышает и комфорт, и безопасность, сокращая резкие маневры. Сейчас система передает данные навигаторам с порядка 99% от всех светофоров. Мы продолжим увеличивать их число, и в ближайшее планируем дойти до 100%", - сказал он.

По его словам, в предстоящую предновогоднюю неделю Ситуационный центр ЦОДД переходит на усиленный режим.

"Каждый день с 16:00 мы переключаем светофоры в режим "зеленой волны" на выезд из центра, координируем работу дорожного патруля в реальном времени и оперативно взаимодействуем с ГАИ и коммунальными службами при ухудшении погоды", - добавил Кизлык. Москвичам и гостям столицы в этот период лучше не использовать для поездок личный транспорт.

Руководитель ЦОДД также отметил, что во избежание вторичных аварий и тяжелых последствий, если в ДТП нет пострадавших автомобилистам рекомендуют, как можно быстрее убрать автомобиль с дороги в безопасное место. "Фиксировать такие случаи и оперативно оказывать помощь водителям помогает система видеоаналитики", - заключил глава ЦОДД.