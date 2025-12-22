Краснов: Верховный суд должен создавать практику для качественных решений судов

Председатель ВС отметил, что приоритетами работы являются эффективное функционирование всей судебной системы, а также укрепление доверия людей

Редакция сайта ТАСС

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов призвал судей создавать единообразную и понятную практику для принятия качественных решений. Об этом он сказал на заседании президиума высшей судебной инстанции после утверждения плана работы на следующий год.

"Мы должны стремиться к формированию единообразной и понятной всем судебной практики, обеспечивая в первую очередь качество решений, на которые будут ориентироваться все нижестоящие суды", - привели его слова в пресс-службе инстанции.

Краснов отметил, что приоритетами работы являются эффективное функционирование всей судебной системы, а также укрепление доверия людей.