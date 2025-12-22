В Петербурге оштрафовали запрещенного в служении РПЦ священника-иноагента

Речь идет о протоиерее Русской православной церкви Андрее Кордочкине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 40 тыс. рублей временно запрещенного в служении протоиерея Русской православной церкви Андрея Кордочкина (признан иностранным агентом) за иноагентскую деятельность в 2023-2024 годах без уведомления о ней Минюста России. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Андрея Кордочкина за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ (осуществление лицом, не включенным в реестр иностранных агентов, деятельности в качестве иностранного агента). Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей", - говорится в сообщении.

О включении Кордочкина в реестр иноагентов стало известно 22 августа. В начале 2023 года в СМИ сообщалось, что клирик Испано-Португальской епархии РПЦ, бывший ключарем кафедрального собора равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде, временно запрещен в служении и переведен за штат. В декабре 2023 года сам Кордочкин распространил информацию о своем переходе в клир Константинопольского патриархата.

Как следует из рассмотренного судом протокола, проверка Минюста установила, что с декабря 2023 года по декабрь 2024-го Кордочкин более 30 раз распространял публикации иностранных агентов в интернете, в том числе с критикой в адрес властей России и их решений, 12 раз участвовал в создании материалов иноагентов, распространяя на их информационных площадках свои общественно-политические взгляды и убеждения.

При этом Кордочкин жил за пределами страны и работал в Геттингенском университете (Германия) над исследованием, посвященным религиозным измерениям российско-украинского конфликта. Кроме того, протоиерей является сооснователем немецкого фонда помощи антивоенным священникам "Мир всем" (признан в России нежелательной организацией).