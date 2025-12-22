Okko назвал самые популярные сериалы в 2025 году

Лидерами стали "Аутсорс", "Лихие" и "Как приручить лису"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Сериалы "Аутсорс", "Лихие", "Как приручить лису", "Урок" и "Волшебный участок" стали самыми популярными проектами онлайн-кинотеатра Okko в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

"Самыми популярными сериалами года стали оригинальные проекты сервиса: "Аутсорс", "Урок", "Как приручить лису", "Лихие-2" и "Волшебный участок - 2".

В пресс-службе добавили, что время просмотра оригинального контента выросло на 53%: интерес пользователей к первым сезонам "Лихие" и "Волшебный участок" после выхода новых сезонов увеличился на 20%. Среди сериалов лидером по количеству привлеченных подписчиков стал "Аутсорс".

В рейтинге самых популярных полнометражных картин по количеству уникальных зрителей за 2025 год фигурируют "Батя-2. Дед", "На деревню дедушке", "Кракен", "Домовенок Кузя", "Баба Яга спасает Новый год", "Финист. Первый богатырь", "Елки-11", "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича", "Звезды в Сибири" и "Царевна-лягушка".

По количеству переходов на персональные карточки актеров, предусмотренные на сервисе, лидирует Юра Борисов, так же, как и в 2024 году. В числе других популярных актеров - Иван Янковский, Джейсон Стэйтем, Павел Прилучный, Полина Денисова и Кирилл Кяро. Среднемесячная база подписчиков Okko в 2025 году, как отметили в пресс-службе, выросла на 48% по сравнению с 2024 годом, а общее время смотрения увеличилось на 81%. Оригинальные сериалы и спортивные трансляции обеспечили 58% всех новых подписок.

Персонализированные сценарии Okko увеличили время просмотра контента: рост составил 94% год к году. Увеличилась и детская аудитория - среднемесячный прирост в детском профиле составил 105%. В 2025 году Okko также представил собственного маскота "БубOkko", запустил детский телеканал и расширил присутствие в Белоруссии с показом ключевых спортивных турниров.

Спортивные передачи

Спортивное направление также продемонстрировало рост: количество зрителей выросло в три раза (+186% среднемесячный прирост), время просмотра линейных каналов увеличилось в пять раз (+404%), а число их зрителей - на 69%. Количество спортивных трансляций увеличилось в полтора раза, а просмотры прямых эфиров на пользователя - на 117%.

Главными источниками интереса стали Лига чемпионов УЕФА, Лига Европы УЕФА, Лига наций УЕФА, Клубный чемпионат мира ФИФА и Европейская квалификация к чемпионату мира 2026. Среди любимых команд зрителей Okko - "Барселона", "Реал Мадрид", "ПСЖ", "Ливерпуль", "Арсенал" и "Интер". При этом за "Барселону" чаще болеют женщины, тогда как "Арсенал" пользуется большей популярностью среди мужчин.

Кроме футбола, зрители активно смотрели единоборства, баскетбол, киберспорт, велоспорт и зимние виды спорта. Наибольший прирост времени просмотра зафиксирован у баскетбола - благодаря добавлению крупных турниров, включая Евробаскет и квалификацию к чемпионату мира 2026. Среди новых дисциплин, появившихся на платформе, - велоспорт, легкая атлетика, лыжные виды спорта и сноуборд, Самой просматриваемой нефутбольной трансляцией стала шоссейная велогонка Critérium del Dauphiné.