Второй пакет мер по защите граждан от мошенников в ближайшие дни внесут в Госдуму

Он включает около 20 инициатив, направленных на снижение рисков и усиление безопасности пользователей, указал вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Второй пакет мер по защите граждан России от телефонного и интернет-мошенничества в ближайшие дни внесут на рассмотрение Госдумы. Об этом журналистам сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер по защите граждан от мошенников. В ближайшие дни документ будет внесен в Госдуму. Он включает около 20 инициатив, направленных на снижение рисков кибермошенничества и усиление безопасности пользователей", - сказал вице-премьер.

Так, среди ключевых нововведений будет закреплено требование о восстановлении доступа к аккаунту на "Госуслугах" только доверенными способами, в том числе через МФЦ, приложения или сайты банков, а также с помощью биометрии. Также предусматривается введение детских СИМ-карт, что позволит родителям контролировать доступ ребенка к нежелательному контенту и снизит риск вовлечения несовершеннолетних в мошеннические схемы. Помимо этого, предлагается ограничить владение одним человеком не более чем 20 банковскими картами.

Кроме того, по словам вице-премьера, предусматривается маркировка международных звонков, благодаря чему граждане смогут быстрее распознать потенциально опасные звонки с подменой номера и не стать жертвами телефонного обмана. Отдельно закрепляется право человека сообщить о кибермошенничестве через "Госуслуги", что упростит фиксирование таких случаев, позволит оперативно оповещать о действиях мошенников банки, сотовых операторов и цифровые платформы.

"Все эти меры направлены на то, чтобы сделать цифровую среду безопаснее, защитить личные данные граждан и усложнить реализацию мошеннических схем", - сказал Григоренко.