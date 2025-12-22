ВЦИОМ: почти половина россиян считает важным дарить игрушку производства РФ

Также 41% граждан России ориентируется на то, чтобы подарочная игрушка нравилась самому ребенку

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Практически половине опрошенных россиян важно, чтобы подаренная игрушка была произведена в России. Таковы данные исследования Российского общества "Знание" и АЦ "ВЦИОМ", имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Опрос посвящен новогодним подаркам и выбору игрушек, проведен в декабре 2025 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет и старше, проживающих в 79 регионах страны.

"Почти половине россиян (47%) в целом важно, чтобы игрушка, которую они планируют подарить, была произведена в России. Особенно значим этот фактор для женщин, представителей старшего поколения и жителей сельской местности. Кроме того, 47% опрошенных считают, что в российских магазинах и на маркетплейсах скорее недостаточно игрушек, созданных в традициях российской культуры и истории. Это мнение чаще разделяют россияне с детьми-школьниками и респонденты в возрасте от 35 лет и старше", - говорится в результатах исследования.

Выбирая игрушку в подарок, россияне в первую очередь ориентируются на то, чтобы она нравилась самому ребенку - этот критерий назвали 41% опрошенных. Также важны развивающий характер игрушки (29%), ее безопасность (26%) и качество материалов (25%).

Также исследование показало, что подавляющее большинство россиян планируют дарить подарки детям на Новый год. При этом ожидания детей в представлении взрослых и планы самих взрослых на подарки различаются. По мнению россиян в возрасте от 18 лет и старше, современные дети больше всего были бы рады получить в подарок гаджеты и электронные устройства (59%), деньги (31%) и сладкие подарки (19%). Однако сами взрослые чаще планируют дарить сладкие подарки (34%), деньги (27%) и творческие наборы для рисования и лепки (17%). Книги россияне планируют дарить в четыре раза чаще, чем, по их мнению, хотели бы получить сами дети (12% против 3%).

По сравнению с прошлым годом заметно выросла доля россиян, планирующих дарить детям деньги: в 2025 году об этом заявили 27% опрошенных против 17% годом ранее. Женщины чаще мужчин выбирают сладкие подарки и творческие наборы, а жители Москвы и Санкт-Петербурга реже остальных планируют дарить сладкое. Россияне с высоким уровнем потребления чаще планируют дарить деньги, тогда как респонденты с ограниченным уровнем потребления чаще выбирают мягкие игрушки.

Родная игрушка

Отдельный блок исследования был посвящен осведомленности о конкурсе "Родная игрушка", который проводит "Знание" совместно с Движением первых. О конкурсе слышали 16% россиян. Среди них почти трети опрошенных (28%) важно, чтобы игрушка, которую они будут дарить ребенку, являлась победителем конкурса "Родная игрушка". Наибольшее значение этот критерий имеет для россиян старшего возраста и жителей сельской местности.

Российское общество "Знание" совместно с Движением первых реализует конкурс "Родная игрушка" как часть просветительской работы, направленной на формирование осознанного отношения к воспитанию и развитию детей, поддержку семейных ценностей и продвижение качественных российских товаров для подрастающего поколения.