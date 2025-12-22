Развожаев: новое отделение онкодиспансера Севастополя поможет в диагностике рака

Отделение сможет принимать 1,5 тыс. пациентов в год, сообщил губернатор города

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Собственное отделение радионуклидной диагностики открылось в онкологическом диспансере Севастополя. Оно позволит выявлять рак на более ранних стадиях, что важно для успешного лечения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"В "Севастопольском городском онкологическом диспансере имени А.А. Задорожного" открылось отделение радионуклидной диагностики. Расширение диагностических возможностей позволит нашим медикам выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, проводить успешное лечение и терапию. Раньше севастопольским пациентам для проведения радионуклидных исследований приходилось ездить в Симферополь и Краснодар", - написал он, уточнив, что отделение сможет принимать 1,5 тыс. пациентов в год.

Развожаев отметил, что при этом технология ОФЭКТ/КТ применяется в различных областях медицины: онкологии, нефрологии, гастроэнтерологии, эндокринологии, кардиологии, урологии, пульмонологии, для диагностики опухолей, заболеваний печени и скелета.

"Ядерная медицина сегодня - одно из перспективнейших направлений. Она позволяет исследовать практически все органы и системы человеческого организма на функциональном уровне, и не только при злокачественных новообразованиях. <…> Теперь эти технологии доступны и севастопольцам", - подчеркнул губернатор.

По его данным, отделение радионуклидной диагностики возглавила кандидат медицинских наук Наталья Скворцова, всего же на работу приняты более 10 новых сотрудников, в том числе медицинский физик и техник-дозиметрист - выпускники местного Севастопольского государственного университета. Оснащение медицинских организаций радиологическим оборудованием в регионах России проводится по проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".