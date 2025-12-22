Кинопроект "(Не) такой, как все" может войти во все регионы Дальнего Востока

Он направлен на помощь с адаптацией подростков к детям с ОВЗ

ВЛАДИВОСТОК, 22 декабря. /ТАСС/. Кинопроект "(Не) такой, как все" может войти во все регионы Дальнего Востока уже в 2026 году. Он направлен на помощь с адаптацией подростков к детям с ОВЗ. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре "ТАСС Дальний Восток", посвященной развитию инклюзивной среды, сообщила амбассадор проекта Александра Шаймарданова.

"Хотим войти во все регионы Дальнего Востока, кроме Чукотки. <…> Проект направлен на то, чтобы поменять отношение социальное к детям с ОВЗ: чтобы не испытывали жалости, не тыкали пальцем на улице. Наша мечта, чтобы этот проект вошел в "Разговоры о важном" в школе", - сказала она.

По словам Александры, проект уже реализовался в пяти регионах России: Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Забайкальский край и Бурятия. Он направлен на работу с учащимися 7-11 классов и колледжей и уже собрал почти 2 тыс. детей.