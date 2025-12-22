ТАСС возглавил рейтинг цитируемости в СМИ в ноябре

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС возглавило рейтинг по цитируемости среди российских информагентств в СМИ в ноябре. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия".

"Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ - ТАСС, в ноябре агентство сообщало о крушении вертолета в Дагестане, переговорах президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, визите президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву, заявлении Дональда Трампа по ядерным испытаниям", - говорится в исследовании компании.

Данный показатель учитывает количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Индекс цитируемости в СМИ у ТАСС составил 16 095,37.