Чекунков рассказал о мечте побывать в поселке Эгвекинот на Чукотке

В поселке проходит 180-й меридиан, который пересекает линию перемены дат, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал, что мечтает побывать в поселке Эгвекинот на Чукотке, где из "сегодня" можно попасть во "вчера".

"Есть место, где я мечтаю побывать, над которым я пролетал, но, скажем, непосредственно до которого не доехал. Это поселок Эгвекинот на Чукотке. Если смотреть на глобус, там проходит линия времени. И, конечно, юридически там российское время, на всей Чукотке, это субъект Российской Федерации, но юридически. А географически там можно "зайти во вчера", - сказал министр в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, в поселке проходит 180-й меридиан, который пересекает линию перемены дат. Меридиан можно переступить возле монумента "Круг Солнца" и оказаться с одной стороны в "сегодня", с другой - во "вчера".