В Сочи катание на горнолыжном курорте откроют 26 декабря

В 2024 году сезон стартовал на 20 дней раньше

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 22 декабря. /ТАСС/. Трассы для катания на горнолыжном курорте "Красная Поляна" в Сочи откроют 26 декабря, сообщили журналистам в пресс-службе. В 2024 году сезон стартовал на 20 дней раньше.

В Сочи работают три горнолыжных курорта - "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна". Традиционно первым в зимнем сезоне - в начале декабря - трассы для катания открывает "Красная Поляна". В 2024 году горнолыжные трассы в долине "Цирк-2" были доступны для гостей уже 6 декабря, в 2025 году они все еще не открыты. В конце ноября текущего года в Сочи установилась теплая погода, температура воздуха в прибрежной зоне прогревалась до 17 градусов, в горах не сформировался достаточный снежный покров для открытия трасс. Так, курорт "Роза Хутор" перенес запуск катания в этом сезоне с 19 на 29 декабря.

"Курорт "Красная Поляна" традиционно первым в горном кластере Сочи открывает зимний сезон катания на лыжах и сноубордах. В этом году официальный старт запланирован на 26 декабря", - сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что в новом зимнем сезоне для гостей подготовили 30 км трасс для катания, восемь фрирайд-зон, два сноупарка, а также 13 подъемников от отметки 540 до высоты 2,3 тыс. м над уровнем моря. Как уточнили в пресс-службе, вечернее катание на курорте запустят после того, как снежный покров на уровнях 1 460-960 м достигнет необходимых показателей.