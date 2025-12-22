Обвиняемый в покушении на экс-сотрудника СБУ Прозорова курьер отрицает свою вину

Иван Паскарь заявил, что был не в курсе, что в посылке взрывное устройство

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Курьер Иван Паскарь, обвиняемый в подрыве машины бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова в Москве с целью его убийства, отрицает свою причастность к преступлению. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала 2-го Западного окружного военного суда.

"Был стандартный набор из лампы, бормашины и нескольких лаков в новых оригинальных коробках, он прошел границу - рентген, кинологов. За его провозку заплатили 10 тыс. рублей, это стандартная цена за технику из Европы. Я был уверен, что все с ним нормально, особенно после того, как он прошел таможню. Позднее я вернулся в Москву с товарами, связался со всеми заказчиками, они забрали свои товары", - заявил Паскарь. Он не знал, что в посылке спрятано взрывное устройство.

Согласно показаниям Паскаря, он работал курьером, перевозил посылки с границы между Беларусью и странами Балтии.

Паскарь в ходе судебного заседания заявил, что финансово поддерживал бойцов СВО, ездил с гуманитарной помощью в Мелитополь и Мариуполь.

Другой фигурант Владимир Головченко отказался давать показания и попросил огласить те, который он дал на предварительном следствии. Головченко рассказал, что он забрал посылку у курьера, которым был Паскарь. Позже Головченко узнал, что в корпусе бормашины был пульт дистанционного управления и взрыватель, а в банке - взрывчатка. Он признался в том, что собрал и заложил бомбу под автомобиль Прозорова.