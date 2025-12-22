Кабмин продолжит обеспечивать рост пенсий не ниже уровня инфляции

Правительство планирует развивать надомную, временную, гибкую и дистанционную форму занятости для граждан старшего поколения, подчеркнула вице-премьер РФ Татьяна Голикова

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство в рамках Стратегии действия в интересах старшего поколения продолжит обеспечивать рост пенсий не ниже уровня инфляции. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы продолжим обеспечивать рост пенсии не ниже уровня инфляции, развивать надомную, временную, гибкую и дистанционную форму занятости для граждан старшего поколения, создавая соответствующие условия, если граждане старшего поколения хотят работать. Обеспечим развитие и проведение просветительских и обучающих мероприятий по повышению финансовой грамотности, киберграмотности и кибербезопасности. Особое внимание уделим выявлению случаев жестокого обращения с пожилыми людьми", - сказала Голикова на совещании с вице-премьерами.