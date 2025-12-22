В Тамбовской области загрузка отелей на новогодние праздники превысила 85%

Наибольший интерес у туристов и гостей региона вызывает национальный маршрут "Русские усадьбы на рубеже веков"

Редакция сайта ТАСС

© Александр Зеликов/ ТАСС

ТАМБОВ, 22 декабря. /ТАСС/. Гостиничная инфраструктура Тамбовской области демонстрирует готовность к новогоднему сезону. Загрузка средств размещения на период праздничных каникул уже превысила 85%, сообщил и.о. министра туризма региона Станислав Дзасохов.

"Загрузка номерного фонда в регионе на новогодние праздники превышает 85%", - сказал Дзасохов.

Наибольший интерес у туристов и гостей региона вызывает национальный маршрут "Русские усадьбы на рубеже веков". Особенно высоким спросом пользуется программа в Музейном комплексе "Усадьба Асеевых". По данным министра, на экскурсии там забронировано уже 72 группы, а продажи билетов достигли 85%.

Рост популярности региона подтверждается и на межрегиональном уровне: туроператорами уже продано более 400 организованных туров в Тамбовскую область на новогодний период. Ожидается приезд гостей из Ростова-на-Дону, Краснодара, Москвы, Твери, Санкт-Петербурга и Пензенской области.

Торжественный старт праздникам в регионе будет дан 26 декабря. В этот день в усадьбе Асеевых зажгут главную елку, откроют сказочную резиденцию и ждут специального гостя - главного Деда Мороза Черноземья из воронежского центра "Нелжа.ру".