Дед Мороз пообещал москвичам снег на новогодние праздники

Всероссийский Дед Мороз сообщил, что открыл горячий телефон вместе с "Ростелекомом"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Белый и пушистый снег обязательно будет в Москве в новогодние каникулы, рассказал Всероссийский Дед Мороз в пресс-центре ТАСС.

"Весь белый и пушистый снег - в моем сказочном Великом Устюге. Но я вам обещаю, что и в Москве будет и морозец славный, и снег белый и пушистый, и, конечно, у ребят новогоднее раздолье и новогодние праздники будут со снегом", - сказал Дед Мороз, отвечая на самый популярный в этом году вопрос - о снеге в российской столице.

Дед Мороз пообещал, что побывает на Новый год в каждом городе, поселке, деревне, и все получат хорошее настроение и подарки.

"Открылся мой горячий телефон вместе с "Ростелекомом", каждый желающий может мне позвонить и поговорить со мной. С благотворительным фондом "Система" мы отбираем 100 ребятишек - по 10 ребят из каждого региона приедут ко мне в гости поговорим, побеседуем, но только самые лучшие, самые замечательные. Уже открыто более 300 почтовых ящиков в 100 городах нашей необъятной страны. И каждый может написать мне письмо, послать весточку, и я обязательно отвечу. А городов очень и очень много - Петербург, Москва, Тверь, - побываю везде", - рассказал Дед Мороз.