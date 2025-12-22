На Украине оппозиционного общественника отправили в зону напряженных боев

Виталия Шабунина отправили в район населенного пункта Купянска-Узлового

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Главу украинского Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталия Шабунина перевели в зону напряженных боевых действий.

Как сообщил он сам в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), его отправили в район населенного пункта Купянска-Узлового. По его словам, это сделано, чтобы он не смог на следующей неделе прибыть на заседания судов по открытому против него делу. "Допускаю, что отправить из подразделения одного меня в десятикилометровую kill zone (зону, которую контролируют беспилотники - прим. ТАСС) было бы подозрительно, поэтому прикрылись еще тремя солдатами", - написал он.

В Минобороны РФ регулярно сообщают о поражении живой силы и техники ВСУ в районе Купянска-Узлового.

11 июля Шабунину были предъявлены обвинения в уклонении от воинской службы, ему грозит до 10 лет лишения свободы. По данным следствия, Шабунин был мобилизован в 2022 году, но "под предлогом "командировок" находился в гражданских учреждениях, не относящихся к составу сил обороны", получая при этом жалованье. В июле Шабунина отправили в Харьковскую область на передовую. Он сам тогда связал это с критикой законопроекта, которым предлагалось исключить уголовную ответственность за преступления при выполнении оборонных контрактов, с критическими высказываниями в адрес Владимира Зеленского, которого он обвинял в построении "коррупционного авторитаризма", а также с критикой политики властей в целом.

Давление на оппозицию и СМИ на Украине

Репрессии против оппозиционных СМИ власти Украины начали проводить еще в 2021 году. Тогда Зеленский ввел в действие решение украинского Совбеза о применении к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также к их владельцу, санкций, что предполагало аннулирование или приостановку лицензий и прекращение предоставления услуг по ретрансляции и распространению телепрограмм. Журналисты телеканалов назвали это политической расправой. В августе того же года были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна" Игоря Гужвы, а само издание было заблокировано на Украине.

Однако на этом преследование неугодных власти СМИ не прекратилось. За годы правления Зеленского представители СМИ и общественники неоднократно заявляли о давлении на них со стороны властей. Газета Politico писала, что украинские чиновники используют для влияния на СМИ административный ресурс, в частности полномочия по мобилизации неугодных журналистов или других публичных критиков власти. Некоторые проекты, посвященные расследованию коррупции в высших эшелонах власти, становились объектами травли в интернете, несколько журналистов заявляли о нападениях на них или попытках проникновения в их квартиры.